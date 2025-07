RECORD assegura o 2º lugar isolado com o retorno do Brasileirão A emissora alcançou 10,1 pontos exibindo a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians Audiências|Do R7 14/07/2025 - 13h26 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h26 ) twitter

Cléber Machado comandou a transmissão de Corinthians e RB Bragantino @EDUMORAES @edumoraes

A volta do Brasileirão garantiu à RECORD o segundo lugar isolado neste domingo (13) na Grande São Paulo. A emissora exibiu o duelo entre Corinthians e Red Bull Bragantino, válido pela 13ª rodada do torneio nacional. A transmissão foi um dos destaques da programação e registrou ótima audiência.

Entre às 19h e 21h03, período em que a bola esteve rolando, a RECORD atingiu 8 pontos de média, pico de 10,1 e 13,2% de participação, enquanto o SBT, terceiro colocado, marcou 7,1.

Sobre o jogo

O Red Bull Bragantino abriu o placar com Eduardo Sasha, de pênalti, ainda no primeiro tempo. No começo da etapa final, o zagueiro corintiano Cacá - que havia cometido a penalidade máxima que resultou em gol dos visitantes - empatou o placar.

E teve emoção até o fim! No último lance da partida, aos 52 minutos do segundo tempo, o atacante uruguaio do Massa Bruta, Thiago Borbas, balançou a rede de Hugo Souza, goleiro do Timão, e fez o time de Bragança Paulista sair da Neo Química Arena com os 3 pontos.

Final: Corinthians 1x2 Red Bull Bragantino. Com a vitória, a equipe do interior paulista segue na 3ª colocação do campeonato. Já o Timão, com o revés, foi para o 11º lugar na tabela.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

CRÉDITO DA FOTO: EDU MORAES/RECORD