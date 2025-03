RECORD conquista melhor desempenho do ano com jornalísticos nesta segunda (10) ‘Balanço Geral SP’, ‘Cidade Alerta’ e ‘Jornal da Record’ conquistaram o segundo lugar absoluto com larga vantagem sobre a concorrência Audiências|Do R7 11/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h29 ) twitter

RECORD conquista melhor desempenho do ano com jornalísticos nesta segunda-feira (10) Divulgação/RECORD

Dia de recordes! Nesta segunda-feira (10), o jornalismo da RECORD brilhou novamente, alcançando a melhor audiência e participação no Balanço Geral SP, Cidade Alerta e Jornal da Record, com ampla vantagem sobre a concorrência.

Comandado por Eleandro Passaia, o Balanço Geral SP, em sua faixa completa de exibição, das 11h49 às 15h31, registrou média recorde de 7,2 pontos, pico de 8,9 e o maior share do ano: 18,1%.Com o resultado, a Band ocupou a terceira posição com 2,6 pontos e o SBT desceu para o quarto lugar, com apenas 2,3 pontos no horário.

O Cidade Alerta também conquistou bons índices. Exibido das 16h21 às 19h45, o jornalístico registrou 8,4 pontos de média, participação de 16,1% e pico de 10,5. Enquanto isso, o SBT marcou apenas 3,1 pontos de média na terceira posição.

Para fechar a tríade de sucesso, o Jornal da Record consolidou média de 9,8 pontos, com share de 15,2% e pico de 11. O SBT permaneceu em terceiro lugar, com 4,3 pontos de média.

Com esses resultados, a média-tarde (12h às 18h) da emissora atingiu a melhor audiência de 2025, com 6,9 pontos de média e 16,6% de share, deixando o SBT para trás, com apenas 2,5 pontos na faixa.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP