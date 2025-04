RECORD fica na liderança em Recife e em Goiânia com partida entre Sport e Palmeiras Na Grande São Paulo, a emissora venceu a terceira colocada por mais de 3 pontos de diferença Audiências|Do R7 07/04/2025 - 15h29 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h57 ) twitter

Cléber Machado, Paloma Tocci, Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola comandam as transmissões de futebol da RECORD EDU MORAES

Neste domingo (06), com a transmissão da partida entre Sport e Palmeiras, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a RECORD garantiu a liderança - com mais de 10 pontos de diferença - no Recife, e também em Goiânia. O jogo também conquistou o segundo lugar isolado na Grande São Paulo, no Mercado Nacional e em diversas praças pelo Brasil.

A TV Guararapes, afiliada da RECORD na capital pernambucana, obteve 21,5 pontos de média e share de 33,6% na faixa horária da bola rolando, entre 18h31 e 20h33. A Globo, que ficou na segunda posição, marcou 11,4 pontos.

Em Goiânia, com a bola rolando, a RECORD liderou ao marcar 8,7 pontos de média e share de 16,8%, deixando a Globo, que atingiu 8,6 e 16,5, em segundo lugar.

No mesmo período, na Grande São Paulo, a RECORD registrou 9,7 pontos de média, pico de 11,1 e participação de 15,8, quase 3 pontos a mais que o SBT, terceiro colocado, que marcou 6,8 pontos.

Em diversas praças e no Mercado Nacional a RECORD também assegurou o segundo lugar isolado com a transmissão do jogo, com os placares: Salvador (6,1 x 5,8); Distrito Federal (6,3 x 4,8); e Painel Nacional de Televisão (7,2 x 6,3).

Sobre a partida

O Palmeiras venceu, fora de casa, o Sport, com dois gols de pênaltis. O primeiro foi marcado por Flaco López no primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, Chrystian Barletta igualou o placar. Na etapa final, Piquerez converteu a cobrança e deu números finais à partida. Fim de jogo: Sport 1 x 2 Palmeiras.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares PNT/GSP