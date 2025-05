RECORD fica na liderança com vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo A emissora bateu recorde no Rio, atingiu o primeiro lugar em quatro praças e garantiu o segundo lugar isolado em várias outras, bem como no Mercado Nacional. Audiências|Do R7 05/05/2025 - 14h38 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h38 ) twitter

A transmissão da partida entre Cruzeiro e Flamengo – jogo que marcou o reencontro de Gabigol com seu antigo time, o Mengão – colocou a RECORD na liderança absoluta, deixando a Globo em segundo lugar, na faixa da bola rolando, entre 18h31 e 20h28, em Belo Horizonte (16,9 x 12,4), Vitória (14,4 x 8,3) e Goiânia (13,5 x 9,6).

No Rio de Janeiro, a emissora ficou em primeiro lugar por cinco minutos e garantiu o segundo lugar isolado na faixa do jogo com 11,6 pontos de média, o melhor resultado do ano, contra 4,7 pontos do SBT, assim como na capital paulista, onde a RECORD venceu a terceira colocada por 7,7 x 7,4.

A partida também fez a RECORD assegurar o segundo lugar isolado no Mercado Nacional (9,7 x 5,9) e em mais cinco praças, sempre vencendo o SBT, terceiro colocado: Distrito Federal (10,5 x 3,8); Salvador (11,6 x 6,3); Manaus (8,7 x 4,4); Recife (7,6 x 5); e Curitiba (7 x 5,9).

Sobre o jogo

Cruzeiro e Flamengo fizeram um jogaço no Mineirão. No primeiro tempo, Kaio Jorge abriu o placar para a Raposa e o ex-cruzeirense Arrascaeta empatou. Nos minutos finais da partida, Gabigol, ex-jogador do Flamengo, saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória do Cruzeiro já nos acréscimos.

Com o resultado, o time mineiro ocupa a 4ª colocação. Já o Mengão perdeu a liderança para o Palmeiras e foi para o segundo lugar.

FUTEBOL NA RECORD, SUA PAIXÃO EM CAMPO!

