RECORD fica novamente em primeiro lugar isolado com a transmissão do Choque-Rei Emissora registrou quase dois pontos de vantagem sobre a segunda colocada e mais de cinco vezes à da concorrente em terceiro Audiências|Do R7 11/03/2025 - 11h04 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD fica novamente em primeiro lugar isolado com a transmissão do Choque-Rei Antonio Chahestian/RECORD

O Choque-Rei desta segunda-feira (10) foi eletrizante e disputado, e a RECORD goleou os canais concorrentes e ficou na liderança isolada! Foram quase dois pontos a mais para a segunda colocada e audiência quase cinco vezes maior que a concorrente em terceiro lugar.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media, na faixa da partida com a bola rolando – entre 21h36 e 23h38 – a RECORD atingiu 18,1 pontos de média, pico de 19,4 e 29,7% de participação. No mesmo período, a Globo, segunda colocada, marcou 16,9 e o SBT, no terceiro lugar, 3,7 pontos.

‌



Dentro de campo o equilíbrio prevaleceu. Palmeiras e São Paulo entraram para vencer e em busca da vaga na final do Paulistão Sicredi 2025. No primeiro tempo, em lance que gerou polêmica, o árbitro assinalou pênalti do zagueiro são paulino Arboleda em cima de Vitor Roque, atacante alviverde. Raphael Veiga, camisa 23 do Verdão, converteu a cobrança e colocou o Palmeiras na decisão do Campeonato.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP