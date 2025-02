RECORD garante o segundo lugar isolado exibindo o empate entre Corinthians e Guarani Emissora registrou quase o dobro da terceira colocada com a bola rolando (10 x 5,8) e larga vantagem na faixa completa (9,6 x 5,8) Audiências|Do R7 24/02/2025 - 12h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD garante o segundo lugar isolado exibindo o empate entre Corinthians e Guarani Antonio Chahestian/RECORD

Golaço! Com média de 10 pontos, pico de 12,9 pontos e 17,8% de share, a RECORD garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo, exibindo a partida entre Corinthians e Guarani pelo Paulistão Sicredi 2025, na faixa da bola rolando, entre 18h33 e 20h31. O resultado foi quase o dobro do registrado pelo SBT, que ficou em terceiro lugar, com 5,8 pontos.

Durante toda a transmissão do futebol, entre 18h13 e 20h36, a RECORD também venceu de goleada a terceira colocada, com quase 4 pontos de diferença (9,6 x 5,8).

Dentro de campo, a partida terminou empatada por 2 a 2, com os dois times chegando a ter vantagem no placar. No primeiro tempo, Romero abriu o marcador para o Corinthians e Rafael Bilu empatou. Na etapa final, João Marcelo virou o jogo para o Guarani, mas Romero fez seu segundo gol e igualou o placar novamente.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP