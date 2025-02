RECORD NEWS atinge a vice-liderança entre os canais de notícias no Pay TV A emissora se manteve a frente da maioria das concorrentes em janeiro, subindo três posições no ranking Audiências|Do R7 17/02/2025 - 17h20 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h21 ) twitter

RECORD NEWS atinge a vice-liderança entre os canais de notícias no Pay TV Divulgação Record News

A RECORD NEWS alcançou a vice-liderança entre os canais de notícias em janeiro de 2025, marcando crescimento em sua audiência entre os canais da TV fechada. Os dados consolidados do mês passado mostram que a emissora subiu três posições no ranking, saltando do 35º para o 32º lugar, com 0,08 pontos de média.

O mês foi marcado por contrastes. Enquanto a RECORD NEWS celebrou seu crescimento a concorrência registrou uma queda significativa, a Jovem Pan News, por exemplo, caiu oito posições (do 33º para o 41º lugar). No ranking da Grande São Paulo (GSP), somadas TV aberta e fechada, a emissora manteve sua relevância ao ocupar a 7ª posição, superando canais como TV Gazeta (0,11) e TV Brasil (0,10), com média de 0,14.

Além do jornalismo tradicional, a RECORD NEWS tem investido em diversificação temática para atrair novos públicos. Destaque para recente cobertura das presidências da Câmara e do Senado. O pioneirismo no futebol feminino, com o programa Elas Com a Bola, além da reformulação de suas atrações como Esporte Record News, Conexão Record News e Agro Record News, que ganharam novos cenários, identidade visual e dinamismo.