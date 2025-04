RECORD NEWS atinge a vice-liderança entre os canais de TV fechada A emissora se manteve à frente das concorrentes durante o mês de março, registrando ótimos números no início do ano Audiências|Do R7 04/04/2025 - 15h09 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD NEWS atinge a vice-liderança entre os canais de TV fechada Record News

A RECORD NEWS consolidou a vice-liderança no ranking de audiência da TV por assinatura entre os canais de notícias no mês de março. De acordo com dados da Kantar Ibope, a emissora alcançou a 34ª colocação no ranking geral, ficando à frente de suas concorrentes diretas.

No fechamento de março, houve uma disparidade entre os números dos principais canais de notícia, com a RECORD NEWS na 34ª posição. A CNN Brasil ficou em 37º lugar, a Jovem Pan News encerrou o mês na 41ª posição, e a Band News ocupou o 50º lugar.

‌



A diferença se acentua ainda mais na comparação direta. A CNN Brasil registrou apenas 0,07 pontos. Já a Jovem Pan News marcou 0,06. A Band News, por sua vez, ficou ainda mais abaixo no ranking, com 0,04 pontos. Esse desempenho reforça a preferência do público pelo jornalismo da RECORD NEWS, reconhecido pela credibilidade, cobertura abrangente e aprofundamento dos temas mais relevantes do Brasil e do mundo.

‌



No ranking da Grande São Paulo (GSP), a emissora manteve sua relevância ao ocupar a 8ª posição, superando canais como TV Gazeta (0,11) e TV Brasil (0,1), com média de 0,14 pontos.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp.