RECORD NEWS supera TV Cultura e avança sobre a RedeTV! consolidando audiência em agosto Emissora superou as concorrentes na média de audiência aos finais de semana e em mais de 60% das faixas horárias durante o mês de agosto Audiências|Do R7 27/08/2025 - 13h27 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h27 )

RECORD NEWS : emissora supera TV Cultura e avança sobre a RedeTV! consolidando audiência em agosto

A RECORD NEWS reafirmou em agosto sua força no cenário nacional, consolidando uma expressiva vantagem sobre a TV Cultura. Durante o período de (01/08 a 21/08). A emissora se manteve à frente na maior parte do tempo, como também ampliou a vantagem em faixas horárias estratégicas. O crescimento do canal vai além, superando também a RedeTV! Em múltiplos horários e reforçando a preferência do público por um jornalismo ágil e de credibilidade.

A principal história de sucesso foi a vitória sobre a TV Cultura, vencendo a disputa direta das faixas horárias analisadas. Durante a semana (segunda a sexta), a RECORD NEWS estabeleceu seu ritmo desde as primeiras horas do dia: a liderança começou na faixa das 06h às 07h, marcando uma vantagem de 300%. A boa performance continuou das 07h às 08h, registrando uma diferença de 50% para o canal de notícias. O domínio avançou pela madrugada 650% maiores.

Finais de semana de domínio

Foi aos sábados e domingos que a RECORD NEWS se destacou. No sábado, a jornada de liderança começava com o placar 233% superior pela manhã e culminava na madrugada, onde a vantagem sobre a TV Cultura atingiu impressionantes 800%.

O domingo seguiu o mesmo roteiro. A emissora liderou de ponta a ponta: no período da manhã com vantagem de 400%; à tarde 240% superior. O desempenho mais notável ocorreu entre a noite e a madrugada, quando a RECORD NEWS atingiu a marca extraordinária de 1400% mais audiência que a concorrente na faixa das 02h às 03h.

Avanço também sobre a RedeTV!

Além de superar a TV Cultura, a performance da RECORD NEWS também se destacou na comparação com a RedeTV!. Aos sábados, o canal de notícias marcou 0,10 pontos contra 0,05 da emissora de TV aberta no final da noite, garantindo o dobro da audiência. A superioridade se tornou ainda mais evidente aos domingos, quando a RECORD NEWS atingiu um pico de 200% superior.