Reinaldo Gottino completa 1OO edições à frente do do 'Cidade Alerta' com crescimento de 11% O 'Cidade Alerta SP' registrou o mesmo índice de aumento na média Audiências|Do R7 10/06/2025 - 09h24 (Atualizado em 10/06/2025 - 09h24 )

Reinaldo Gottino completa 1OO edições à frente do do ‘Cidade Alerta’ com crescimento de 11% Antonio Chahestian/RECORD

Completando cem programas no ar com apresentação de Reinaldo Gottino, o Cidade Alerta manteve o segundo lugar isolado e ainda cresceu 11% na audiência, em comparação com o mesmo número de edições anteriores.

Na faixa completa, das 16h25 às 19h55, o Cidade Alerta passou de 6,2 de média, entre os dias 02/09/2024 a 17/01/2025, para 7 pontos alcançados desde a estreia do apresentador, em 20/01, até a última sexta-feira, 06/06. O share registrou alta de 10%: de 12,2% para 13,4%.

No horário local, o Cidade Alerta SP, exibido das 18h às 19h55, também cresceu 11% na audiência e 8% da participação nestes cem dias com a apresentação de Gottino. O jornalístico marcou 8 pontos de média, com participação de 14%, ante 7,2 pontos e 13% de participação dos meses antes da chegada do jornalista.

“Estamos felizes com o atual momento do Cidade Alerta. O programa está dinâmico, com muito ineditismo, sempre priorizando o jornalismo ao vivo. Nosso jeito de contar as histórias tem chamado a atenção, e me surpreende o número de casos resolvidos depois de exibidos na TV”, celebra Gottino.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP

