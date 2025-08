‘Reis’ domina a segunda colocação com 22% de vantagem sobre concorrente em São Paulo Na praça fluminense, a produção superou a concorrente com placar de 3,5 x 2,5 pontos de média Audiências|Do R7 01/08/2025 - 14h54 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h55 ) twitter

'Reis' domina a segunda colocação com 22% de vantagem sobre concorrente em São Paulo

Ontem, a série Reis consolidou a segunda posição absoluta, deixando o SBT bem para trás nas duas principais praças do país.

Na faixa das 22h10 às 22h51, a trama alcançou, na capital paulista, 4,4 pontos de média, 22% a mais que concorrente, que fechou com 3,6 pontos. O pico chegou a 5 pontos e o share foi de 7,9%.

Já no Rio de Janeiro, o resultado também foi expressivo com vantagem de 40%: 3,5 pontos de média contra apenas 2,5 do SBT. Reis ainda atingiu pico de 4 pontos e participação de 5,4%.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP/GRJ

