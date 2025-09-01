Sucesso de audiência: ‘Quilos Mortais’ termina agosto em segundo lugar invicto em SP Com a história de Joyce, programa teve uma vantagem de 43% em relação à emissora em terceiro lugar Audiências|Do R7 01/09/2025 - 13h03 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h04 ) twitter

Sucesso de audiência: ‘Quilos Mortais’ termina agosto em segundo lugar invicto em São Paulo Reprodução/Instagram

Na sexta-feira (29), Quilos Mortais terminou o mês de agosto em segundo lugar absoluto com boa vantagem sobre a concorrência em São Paulo. No ar das 22h46 à 00:26, o programa pontuou média de 5 pontos, uma vantagem de 43% em relação ao SBT, que marcou na mesma faixa 3,5 pontos de média. A atração ainda teve pico de 5,6 pontos e participação de 11,2%

O episódio mostrou a história inédita de Joyce, uma das mais dramáticas da temporada. Com 44 anos e com apenas 1,50m de altura, ela atingiu o peso de 344 quilos e não costumava sair de casa há seis anos. Decidida a mudar sua vida, buscou ajuda do Dr.Now.

Quilos Mortais é apresentado por Celso Zucatelli, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP

