Angélica e Huck posam na sala de parto com o filho em raro registro
Angélica e Luciano Huck surgem na sala de parto com o filho em foto raríssima.
A apresentadora Angélica encantou ao mandar um recadinho especial ao maridão o também apresentador Luciano Huck em celebração ao Dia dos Pais. Os dois são casados há algumas décadas. Juntos, os famosos tiveram três filhos, dois meninos e uma menina.
A apresentadora Angélica encantou ao mandar um recadinho especial ao maridão o também apresentador Luciano Huck em celebração ao Dia dos Pais. Os dois são casados há algumas décadas. Juntos, os famosos tiveram três filhos, dois meninos e uma menina.
Para saber mais sobre essa linda homenagem e ver as fotos emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: