Angélica e Huck posam na sala de parto com o filho em raro registro Angélica e Luciano Huck surgem na sala de parto com o filho em foto raríssima. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 14h57 ) twitter

Angélica mostra seus filhos com Luciano Huck e se declara pra ele e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Angélica encantou ao mandar um recadinho especial ao maridão o também apresentador Luciano Huck em celebração ao Dia dos Pais. Os dois são casados há algumas décadas. Juntos, os famosos tiveram três filhos, dois meninos e uma menina.

Para saber mais sobre essa linda homenagem e ver as fotos emocionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

