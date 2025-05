Bárbara Evans mostra os filhos e Monique faz revelação Bárbara Evans mostra filhos e Monique Evans revela se voltaram a conversar! Bebê Mamãe|Do R7 21/05/2025 - 22h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 22h36 ) twitter

Bárbara Evans mostra filhos e Monique revela se voltaram a conversar Bebê Mamãe

A modelo e influencer Bárbara Evans, ao que tudo indica, selou as pazes com a mãe. Ela é filha da ex-apresentadora Monique Evans. No início deste ano, elas tornaram as desavenças familiares públicas. Sem detalhar o real motivo de terem se afastado, elas revelaram que não se falavam mais, o que pegou a todos de surpresa. Embora morem longe uma da outra, mãe e filha costumavam se encontrar em ocasiões especiais.

Para saber mais sobre essa reconciliação e os detalhes da relação entre Bárbara e Monique, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

