Bebê de Virgínia Fonseca tem alta após 5 dias e ela desabafa Virgínia Fonseca comemorou a alta do seu filho e desabafou. Bebê Mamãe|Do R7 05/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virgínia Fonseca celebrou a alta do seu bebê

O bebê da influenciadora Virgínia Fonseca e do cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo de cinco meses, recebeu alta do hospital após ter passado 5 dias internado na UTI pediátrica. E a influenciadora desabafou sobre a alta do seu filho.

Para saber mais sobre essa emocionante história e o desabafo de Virgínia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly exibe quarto da bebê que era de Davi e fala

Cauã Reymond posa com a filha e sua ex-esposa faz revelação

Meghan manda indireta pra Kate Middleton e posa com a filha