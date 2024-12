Carol Dantas revela filho com a babá e fala da 3ª filha de Neymar Carol Dantas mostrou o filho junto com a babá e falou da outra filha de Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 07/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carol Dantas exibiu Davi Lucca com a babá

A influenciadora Carol Dantas revelou seu filho com o jogador Neymar Jr, o menino Davi Lucca de 13 anos, junto com a sua babá. A babá do menino é Rosaina Nunes. Quando Carol se mudou para Barcelona na Espanha com Davi Lucca e com seu outro filho, Valentim, cinco anos, e o marido, Vinícius Martinez, Rosaina os acompanhou.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do relacionamento de Carol com a família de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Cauã Reymond posa com filha e rebate comentários da ex-esposa

Zilu revela distância da filha Camilla Camargo e ela responde

Isabel Veloso revela novo diagnóstico: “não tem mais o que fazer”