Conheça a história da bebê que não pode piscar e nem sorrir

Veja o caso da bebê que não consegue sorrir Bebê Mamãe

Ao ver o ultrassom de sua bebê, a mãe norte-americana Victoria LaBrie achou que um detalhe diferente das gestações de suas outras quatro filhas, era apenas fofo. A ultrassonografista concordou com ela na ocasião. O detalhe em questão era o fato de que a neném Hazel apareceu com os olhos abertos no ultrassom. Porém, quando sua filha nasceu, Victoria percebeu que a situação não tinha nada de fofa e na realidade se tratava de um caso raríssimo e grave.

Para saber mais sobre a emocionante história da pequena Hazel e os desafios enfrentados por sua mãe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

