Deborah Secco encanta ao surgir com sua filha em viagem a Roma Deborah Secco encanta ao surgir com sua filha em viagem a Roma Bebê Mamãe|Do R7 23/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deborah Secco encanta ao surgir em viagem com sua filha a Roma e encanta

A atriz Deborah Secco está curtindo alguns dias de descanso ao lado de sua filha em uma viagem para lá de especial em Roma, na Itália. A artista é mãe orgulhosa de uma linda menina. A garotinha se chama Maria Flor. A menina tem nove anos e é fruto do antigo relacionamento da famosa com o diretor e fotógrafo Hugo Moura com quem ela foi casada. Após longos anos de união, em 2024, eles decidiram seguir pôr um fim a união.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe desabafa após perder filhos que comeram ovo de páscoa

Esposa de Rodrigo encanta ao mostrar suas filhas viagem a Austrália

: Patrícia Abravanel exibe os filhos e o primos brincando na praia