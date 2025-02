Duda Reis revela todo o rosto da sua bebê e semelhança choca Duda Reis mostrou o rosto da sua bebê e a semelhança impressionou. Bebê Mamãe|Do R7 14/01/2025 - 13h47 (Atualizado em 14/01/2025 - 13h47 ) twitter

Duda Reis exibiu o rosto da sua bebê

A influenciadora Duda Reis revelou todo o rosto da sua bebê recém-nascida, a pequena Aurora, pela primeira vez. E a semelhança da bebê com sua mamãe impressionou a todos! A pequena Aurora é fruto do casamento de Duda com o cabelereiro Du Nunes.

