Enteada de Lexa faz aparição após adeus a irmãzinha e fala

Enteada de Lexa fez um aparição junto de sua mãe

A enteada da cantora Lexa, a menina Cecília de nove anos, fez uma rara aparição após o adeus a sua irmãzinha Sofia. A menina Cecília é filha do noivo da cantora, Ricardo Vianna, com a empresária Aline Krykhtine. E a menina apareceu agora junto com sua mãe e falou.

