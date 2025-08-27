Logo R7.com
Erick Jacquin mostra esposa e filha gêmea cozinhando em casa

Erick Jacquin mostra esposa e filha gêmea na cozinha de casa!

A esposa e a filha gêmea de Erick Jacquin surgiram na cozinha de casa ao lado de um chef bem exigente. Ocorre que o francês resolveu dar alguns pitacos, enquanto sua companheira preparava um prato. Ele é casado com Rosangela Menezes Jacquin desde 2015.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa divertida interação familiar!

