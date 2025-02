Esposa de Leonardo mostra netas e fala da mãe da Virgínia Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, posa com netas e diz o que acha da mãe de Virgínia! Bebê Mamãe|Do R7 14/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 21h06 ) twitter

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha, posa com netas e diz o que acha da mãe de Virgínia

A esposa do sertanejo Leonardo, a jornalista Poliana Rocha, surpreendeu ao mandar um recado para sogra de seu filho. A comunicadora e o músico são pais do cantor Zé Felipe. O rapaz é o único fruto do casamento. Embora o artista tenha outros herdeiros que nasceram de antigos relacionamentos dele. No total, ele é pai de seis filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

