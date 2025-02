Ex de Deborah Secco mostra filha com a madrasta pela 1ª vez Ex de Deborah Secco. Hugo Moura, mostra a filha com a madrasta pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 22/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex de Deborah Secco mostra a filha com a madrasta pela 1ª vez

A filha da atriz Deborah Secco surgiu acompanhada do pai e de sua futura madrasta em uma divertida viagem. Maria Flor é fruto do antigo relacionamento da artista com o diretor e fotógrafo Hugo Moura com quem ela foi casada. Após longos anos de união, em 2024, eles decidiram seguir caminhos diferentes.

Para saber mais sobre essa viagem incrível e a relação entre eles, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nadja Haddad mostra o bebê na grama e revela diagnóstico

Mano Walter mostra 2ª festa de dois anos da caçula e encanta

Viajando com Lucas Lima, Sandy posa com filho e impressiona