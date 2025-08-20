Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Fabiana Justus comemora 2 anos do caçula com festa temática

Fabiana Justus comemora 2 anos do caçula com festão!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Fabiana Justus comemora 2 anos do caçula com festão Bebê Mamãe

A digital influencer Fabiana Justus (Fabi Justus) celebra hoje, 19 de agosto, mais um ano de vida de seu caçulinha. Ela exibiu a família em festa e encantou. A famosa é mãe de três herdeiros. As crianças são frutos de seu relacionamento com o empresário Bruno D’Ancona com quem ela é casada.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a festa temática e as homenagens emocionantes de Fabiana Justus!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.