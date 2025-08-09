Logo R7.com
Fernanda Lima mostra os filhos em estreia em capa de revista

Fernanda Lima mostra seus filhos gêmeos em capa de revista.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Fernanda Lima exibe estreia dos filhos gêmeos em capa de revista e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Fernanda Lima, surpreendeu ao mostrar estreia dos filhos em famosa capa de revista. A artista é casada com o ator e apresentadora Rodrigo Hilbert, juntos eles são pais orgulhosos de três filhos. Seus herdeiros mais velhos são os gêmeos João e Francisco são os filhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante estreia!

