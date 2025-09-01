Logo R7.com
Gêmeas siamesas apresentam filho recém-nascido e encantam

Gêmeas siamesas surgiram passeando com seu filho recém-nascida.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Gêmeas siamesas levaram o filho para passeio Bebê Mamãe

As gêmeas siamesas Abby Hensel e Brittany Hensel apresentaram o seu bebê recém-nascido na escola na qual dão aulas. As irmãs são professoras da quinta série do ensino fundamental. E elas foram fotografas levando seu bebê para a escola a fim de apresentá-lo aos seus alunos e demais professores e outros colegas de trabalho.

