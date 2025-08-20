Isis Valverde mostra o filho e impressiona com nova carreira Isis Valverde mostra o filho e revela nova carreira! Bebê Mamãe|Do R7 20/08/2025 - 17h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Isis Valverde mostra o filho e revela nova carreira Bebê Mamãe

A atriz Isis Valverde mostrou o filho se divertindo na praia e surpreendeu ao revelar seu novo trabalho. A famosa é mãe de um menino. Rael está com seis anos de idade. Por enquanto, ele é seu único herdeiro. O garotinho nasceu de seu antigo relacionamento com o empresário André Resende com quem ela foi casada.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Cauã Reymond exibe reunião no colégio americano da filha

Decisão sobre garota que tirou a vida dos pais vem à tona

Thaís Fersoza emociona ao fazer chá revelação dos sonhos na mansão