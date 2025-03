Isis Valverde posa com marido e filhos e Wanessa tem atitude Isis Valverde posou com o filho e enteados e Wanessa Camargo teve uma atitude. Bebê Mamãe|Do R7 13/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 00h45 ) twitter

Isis Valverde posou com o filho e enteados e Wanessa Camargo teve atitude

A atriz Isis Valverde surgiu junto com o seu marido, o empresário Marcus Buaiz, e os respectivos filhos deles. Isis é mãe de Rael, seis anos, fruto do casamento com o ex-marido André Resende. Enquanto Marcus é pai de José Marcus, 13 anos, e João Francisco, 10 anos, frutos do seu casamento com a sua ex-esposa, a cantora Wanessa Camargo.

Para saber mais sobre essa linda família e a atitude surpreendente de Wanessa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

