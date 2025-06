Jade Barbosa anuncia gravidez e mostra fotos! Veja: Jade Barbosa e Leandro Fontanesi anunciam que estão grávidos! Bebê Mamãe|Do R7 01/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 01/06/2025 - 16h36 ) twitter

Jade Barbosa e Leandro Fontanesi anunciam que estão grávidos Bebê Mamãe

A ginasta brasileira Jade Barbosa compartilhou com os fãs uma linda novidade, neste domingo (01). Ela anunciou que será mamãe! A atleta é casada com o administrador de empresas Leandro Fontanesi. Os pombinhos oficializaram a união em setembro do ano passado. Eles estavam juntos por cerca de cinco anos e ficaram noivos em fevereiro de 2023.

