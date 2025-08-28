Jade Magalhães celebra 8 meses da bebê em viagem de jatinho
Jade Magalhães e Luan Santana mostram viagem de jatinho com a bebê!
A influenciadora Jade Magalhães e o cantor Luan Santana posaram com a bebê e celebraram mais um mês de vida dela, em grande estilo. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Serena e veio ao mundo em dezembro do ano passado. Por enquanto, ela é a única herdeira de ambos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração!
