Jade Magalhães celebra 8 meses da bebê em viagem de jatinho Jade Magalhães e Luan Santana mostram viagem de jatinho com a bebê! Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jade Magalhães e Luan Santana mostram viagem de jatinho com a bebê Bebê Mamãe

A influenciadora Jade Magalhães e o cantor Luan Santana posaram com a bebê e celebraram mais um mês de vida dela, em grande estilo. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Serena e veio ao mundo em dezembro do ano passado. Por enquanto, ela é a única herdeira de ambos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mãe fala pela 1ª vez após ser acusada de tirar a vida do filho

Thaeme relembra as 8 gestações e emociona ao falar de perdas

Ianka reaparece 7 meses depois de ser detida e exibe gêmeos