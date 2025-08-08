Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Jade Magalhães mostra a bebê de 7 meses sentada sozinha

Jade Magalhães e Luan Santana mostram a bebê sentada sozinha!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Jade Magalhães e Luan Santana mostram a bebê sentada sozinha Bebê Mamãe

A influenciadora Jade Magalhães encantou ao mostrar mais um marco no desenvolvimento de sua bebê. Ela é mãe de uma garotinha chamada Serena. A pequena é fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana com quem ela é casada. A menina é a primogênita e, por enquanto, a única filha do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre esse momento especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.