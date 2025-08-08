Jade Magalhães mostra a bebê de 7 meses sentada sozinha
Jade Magalhães e Luan Santana mostram a bebê sentada sozinha!
A influenciadora Jade Magalhães encantou ao mostrar mais um marco no desenvolvimento de sua bebê. Ela é mãe de uma garotinha chamada Serena. A pequena é fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana com quem ela é casada. A menina é a primogênita e, por enquanto, a única filha do casal.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre esse momento especial!
