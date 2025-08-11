Jogador que foi pai aos 11 anos mostra a sua filha hoje e impressiona
Jogador que foi pai aos 11 anos mostrou a filha e surpreendeu.
O jogador que foi pai aos 11 anos de idade impressionou ao posar junto com sua filha atualmente. Edwin Cardona tem 32 anos e ele surpreendeu ao posar junto com sua filha Ana Cardona que tem 21 anos. A história da família é bem inesperada.
