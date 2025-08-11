Logo R7.com
Jogador que foi pai aos 11 anos mostra a sua filha hoje e impressiona

Jogador que foi pai aos 11 anos mostrou a filha e surpreendeu.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Jogador que foi pai com 11 anos mostrou sua filha Bebê Mamãe

O jogador que foi pai aos 11 anos de idade impressionou ao posar junto com sua filha atualmente. Edwin Cardona tem 32 anos e ele surpreendeu ao posar junto com sua filha Ana Cardona que tem 21 anos. A história da família é bem inesperada.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

