Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Kaká surge com os 4 filho em uma festa na nova mansão

Kaká posa com filhos em aniversário da esposa, na mansão!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Kaká posa com filhos em aniversário da esposa, Carol Bebê Mamãe

O ex-jogador de futebol Kaká posou com os quatro filhos reunidos em sua luxuosa mansão. O atleta é pai de um menino e três meninas. De seu primeiro casamento com a influenciadora Carol Celico, ele foi pai de Luca e Isabella. Ambos são adolescentes. O primogênito está com 17 anos e a filha do meio do ex-casal completou 14 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.