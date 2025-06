Luana Piovani rebate passageiro que reclamou dos filhos em avião Luana Piovani diz que rebateu passageiro que falou mal dos seus filhos em avião. Bebê Mamãe|Do R7 21/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luana Piovani conta que rebateu passageiro que falou mal de seus filhos e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Luana Piovani fez um desabafo sobre um passageiro que reclamou do barulho que seus filhos gêmeos fizeram em avião na volta de quando de Portugal. Ela foi casada com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. O relacionamento acabou de forma amigável. Juntos eles são pais de três crianças – dois meninos e uma menina. O primogênito se chama Dom e está com 12 anos de idade. Enquanto os gêmeos Bem e Liz fizeram nove anos. O mais velho dos irmãos, conforme combinado com os pais, decidiu ir morar com o surfista.

Para saber todos os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mariana Rios diz se seu bebê é menino ou menina

Mulher de Leonardo dá indireta dura a Virgínia após término

Menina de 3 anos desaparecida é achada após dias! Veja: