Mano Walter celebra 5 anos do filho com festa dos sonhos

Mano Walter surpreende ao celebra os 5 anos do filho com festa maravilhosa.

A casa do cantor Mano Walter está em festa! Acontece que o primogênito do artista celebrou mais um ano de vida e ganhou uma linda festa dos sonhos. O famoso é pai orgulhoso de duas crianças. Os herdeiros são frutos do relacionamento com a digital influencer Débora Silva com quem é casado. Eles oficializaram a união em 2019 e juntos são pais de um menino e uma menina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!

