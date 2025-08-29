Mano Walter celebra 5 anos do filho com festa dos sonhos
Mano Walter surpreende ao celebra os 5 anos do filho com festa maravilhosa.
A casa do cantor Mano Walter está em festa! Acontece que o primogênito do artista celebrou mais um ano de vida e ganhou uma linda festa dos sonhos. O famoso é pai orgulhoso de duas crianças. Os herdeiros são frutos do relacionamento com a digital influencer Débora Silva com quem é casado. Eles oficializaram a união em 2019 e juntos são pais de um menino e uma menina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!
