Maya Massafera revela se vai engravidar e explica

A influencer Maya Massafera fala sobre cirurgia para colocar útero Bebê Mamãe

A influenciadora Maya Massafera voltou ao falar sobre uma possível gravidez e esclareceu o assunto. Em um bate-papo com o colunista Léo Di4s, ela teria revelado que planejava ter um filho. Para isso, teria que se submeter a mais uma cirurgia. No total, já foram cerca de 20 procedimentos pelos quais passou. Apesar de algumas delas terem sido feitas para fins estéticos, grande parte foi necessária para a transição de gênero.

