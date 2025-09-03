Maya Massafera revela se vai engravidar e explica
A influencer Maya Massafera fala sobre cirurgia para colocar útero e diz se vai engravidar!
A influenciadora Maya Massafera voltou ao falar sobre uma possível gravidez e esclareceu o assunto. Em um bate-papo com o colunista Léo Di4s, ela teria revelado que planejava ter um filho. Para isso, teria que se submeter a mais uma cirurgia. No total, já foram cerca de 20 procedimentos pelos quais passou. Apesar de algumas delas terem sido feitas para fins estéticos, grande parte foi necessária para a transição de gênero.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
