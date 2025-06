Nanda Costa mostra as gêmeas com Paolla Oliveira e desabafa Nanda Costa mostra as filhas com Paolla Oliveira e dá recado! Bebê Mamãe|Do R7 10/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 10/06/2025 - 22h36 ) twitter

Nanda Costa mostra as filhas com Paolla Oliveira e fala da amiga Bebê Mamãe

A atriz Nanda Costa encantou ao mostrar as filhas junto com uma de suas amigas. Elas posaram com a também atriz Paolla Oliveira. As artistas foram companheiras de trabalho na segunda temporada de uma série transmitida em um streaming. Na trama, elas interpretaram um casal.

Para saber mais sobre essa linda amizade e o desabafo de Nanda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

