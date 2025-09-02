Logo R7.com
Príncipe Harry revela os filhos em novas fotos e surpreende

Príncipe Harry revelou novas fotos raras dos filhos.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Meghan Markle e o príncipe Harry exibiram seus filhos em fotos raras Bebê Mamãe

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle impressionaram ao revelarem novas fotos raríssimas de seus dois filhos. Eles mostraram o príncipe Archie, seis anos, e a princesa Lilibet, quatro anos, participando das gravações da nova temp0rada do pr0grama de Meghan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

