Príncipe Harry revela os filhos em novas fotos e surpreende Príncipe Harry revelou novas fotos raras dos filhos. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2025 - 21h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Meghan Markle e o príncipe Harry exibiram seus filhos em fotos raras Bebê Mamãe

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle impressionaram ao revelarem novas fotos raríssimas de seus dois filhos. Eles mostraram o príncipe Archie, seis anos, e a princesa Lilibet, quatro anos, participando das gravações da nova temp0rada do pr0grama de Meghan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nos EUA, Iza mostra a bebê pela 1ª vez em seu show

Ticiane Pinheiro exibe filha e Tralli assume lugar de Bonner

Gêmeas siamesas apresentam filho recém-nascido e encantam