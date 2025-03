Rafaella Santos exibe foto em meio a notícias de 1ª gravidez Rafaella Santos mostrou foto e estaria grávida de Gabigol. Bebê Mamãe|Do R7 14/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h47 ) twitter

Rafaella Santos estaria esperando um filho

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, surpreendeu ao revelar novas fotos suas em meio a muitas notícias de que ela estaria grávida do jogador Gabigol. Rafaella comemorou seu aniversário de 29 anos em meio a estas notícias de sua primeira gravidez e revelou fotos que aumentaram ainda mais as expectativas por um bebê.

