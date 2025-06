Rebeca Abravanel revela volta de Pato e reencontro com filho Rebeca Abravanel mostrou o reencontro de Alexandre Pato com o filho. Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 09/06/2025 - 00h35 ) twitter

Rebeca Abravanel mostrou reencontro de Pato com seu filho Bebê Mamãe

A apresentadora Rebeca Abravanel revelou a volta do marido, o jogador Alexandre Pato, para a mansão do casal. E ela mostrou o fofíssimo reencontro do jogador com o filho do casal, o pequeno Benjamin de um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante história!

