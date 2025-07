Ana Laura Lopes apresenta a turnê “Meu Endereço” em São Paulo Turnê leva aos palcos o repertório do álbum de estreia “Meu endereço”, que já conquistou milhões nas plataformas Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h38 ) twitter

Turnê leva aos palcos o repertório do álbum de estreia “Meu endereço”, que já conquistou milhões nas plataformas

Após brilhar e encantar seus milhares de fãs nas redes sociais e em todas as plataformas digitais, o sucesso da internet Ana Laura Lopes, sobe ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, para o show de estreia da sua primeira turnê nacional “Meu Endereço”. O evento acontece no dia 10 de Julho, e os ingressos já estão à venda na plataforma Uhuu (clique aqui para garantir o seu)

O aguardado show traduz tudo o que Ana Laura Lopes tem construído com sua música. Presença cativante, coreografias marcantes e uma entrega emocional intensa se unem para transformar cada canção em uma experiência. Ana Laura Lopes canta com o corpo, com a voz e com o olhar. Cada momento no palco promete ser inesquecível.

O evento chega após o lançamento do primeiro álbum “Meu Endereço”, que chegou no fim de maio em todas as plataformas digitais. O trabalho é um reflexo direto da vida da artista. Inspirado em sua vivência aos 23 anos morando sozinha em um apartamento, o disco constrói um universo íntimo a partir do cotidiano, em que a canção carrega o nome de elementos que remetem a esse ambiente caseiro e retratam términos, recomeços e empoderamento.

“Os preparativos estão bem intensos. Há semanas esse é o principal objetivo do projeto, está todo mundo trabalhando em prol do show e as músicas estão muito pensadas especialmente para o ao vivo. Então é uma versão de ‘Meu endereço’ muito artística e completa, pensada visualmente com balé, luz, som, e vai ser muito impactante. A gente tem ensaiado muito com o balé e com a banda. Tudo tem sido muito intenso e estou vivendo cada segundo. Não vejo a hora desse show começar a rodar pelo Brasil. Estou amando essa fase”, conta a artista.

O espetáculo também marca um novo momento na carreira da artista: mais madura, com estética apurada e uma presença de palco que mescla força e vulnerabilidade. Ana Laura Lopes leva ao palco do Teatro Bradesco um show pensado nos mínimos detalhes, com todos os hits e músicas para emocionar, encantar e fazer todos dançarem.

“Podem esperar as emoções do disco em maior potência. A gente aumentou todos os sentimentos que as músicas causam e isso ficou muito impactante, tanto sonoramente quanto visualmente. Eu acredito que o público vai se surpreender muito positivamente. As pessoas já estão com uma expectativa bem alta por toda a divulgação que a gente tem feito, mas acho que vai superar ainda mais as expectativas que as pessoas já estão criando”

Para quem assiste o show “Meu Endereço”, é um convite para entrar, para se sentir em casa, mas também para sair transformado, carregando para sempre a intensidade desse encontro.

Sobre as expectativas da artista para este momento, ela afirma: “Eu tenho imaginado esse momento o tempo todo, desde a hora que eu acordo até a hora que vou dormir, então a minha expectativa está muito alta. Como é a minha primeira vez fazendo oficialmente uma turnê e vai ser o primeiro show, estou muito ansiosa pra sentir toda a emoção que isso vai me causar. Sei que vai ser um momento único e muito marcante na minha vida e na minha carreira, então eu quero viver tudo intensamente, entregar o melhor que eu puder pras pessoas que tiverem lá me assistindo”, conclui.

Sobre Ana Laura Lopes:

Responsável por diversos singles de sucesso nos últimos anos, a cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes tem a carreira marcada por letras divertidas sobre relacionamentos, inspiradas em histórias reais e direcionadas ao público da Geração Z, refletindo a sua personalidade leve, carismática e cheia de energia.

Com um forte engajamento e conteúdos viralizados, ela acumula mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, em que divulga sua música e arte, e já aparece em playlists e Tik Toks de todo o Brasil.

O crescimento da carreira da cantora nas plataformas digitais é explosivo. Em agosto de 2024 lançou a música "Fantasma", faixa que se tornou um fenômeno viral de forma completamente orgânica, acumulando mais de 15 milhões de plays e ultrapassando a marca impressionante de 45 milhões de streamings.

O sucesso foi ampliado quando João Gomes lançou a versão vaqueiro do single, impulsionando ainda mais a faixa.

Recentemente a artista conquistou o Top 6 Brasil com a versão MTG do mesmo single. A faixa entrou no ranking dia 31 de dezembro, onde permaneceu por mais de uma semana no Top 10 e seguiu no Top 50 por mais de 60 dias.

Serviço Ana Laura Lopes - Meu Endereço

Data: 10 de julho, às 21h

Teatro Bradesco: (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 70 minutos

Classificação: Livre

Menores somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais não pagam ingresso.

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

INGRESSOS: A partir de R$ 40

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

Canais de vendas oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/ sao-paulo/ana-laura-lopes- 14767

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa para almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de crédito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários em bourbonshopping.com.br

Links Ana Laura Lopes:

Instagram

YouTube

Spotify

TikTok