Banda Eva retorna ao RP Folia com show especial e spoiler de nova música Evento acontece em 27 de setembro e terá também apresentações de Bell Marques e Saulo Fernandes Cartão de Visita|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 )

Evento acontece em 27 de setembro e terá também apresentações de Bell Marques e Saulo Fernandes

Cartão de Visita - Entretenimento

O RP Folia chega à sua terceira edição no dia 27 de setembro, em Ribeirão Preto, com shows de grandes nomes do axé no Estádio Palma Travassos. Com estrutura inspirada nos tradicionais carnavais fora de época da cidade, o evento promete atrair milhares de foliões de diversas regiões do país.

Entre as atrações confirmadas está a Banda Eva, que retorna ao evento com um show especial. Ícone do axé brasileiro, o grupo promete uma apresentação repleta de sucessos dos 45 anos de trajetória, novos arranjos e surpresas. “A expectativa para o RP Folia é a melhor possível! Estamos preparando um grande show, com muitos sucessos desses 45 anos do Grupo Eva e dos 40 do Axé Music”, afirma Felipe Pezzoni, vocalista da banda.

Após participar da primeira edição do RP Folia, em 2023, a Banda Eva volta ao trio elétrico com hits como “Eva”, “Beleza Rara”, “Vem Meu Amor”, “Levada Louca” e “Vibe Boa”. Segundo Pezzoni, o público ainda poderá conferir um trecho inédito de uma nova música que será lançada no último trimestre do ano.

“Além disso, vai ter spoiler para o público com um trechinho de uma música inédita que estamos preparando para lançar no último trimestre do ano, e que é a cara do verão!”, garante o artista.

Além da Banda Eva, o RP Folia 2025 também contará com shows de Bell Marques e Saulo Fernandes, dois dos principais nomes do gênero e referências dos carnavais brasileiros.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial do evento (www.blueticket.com.br) e na academia Bodytech, localizada no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.

Serviço

RP Folia 2025

Data: 27 de setembro (sábado)

Local: Estádio Palma Travassos (Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1000)

Ingressos: www.blueticket.com.br e na Bodytech – Shopping Iguatemi Ribeirão Preto