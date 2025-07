Bonito (MS): o que está por trás da Capital Brasileira do Ecoturismo Por que Bonito é bonito? Pode parecer redundante, mas essa é uma pergunta legítima Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por que Bonito é bonito? Pode parecer redundante, mas essa é uma pergunta legítima. Afinal, o que faz uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul ser eleita dezoito vezes o Melhor Destino de Ecoturismo do Brasil? A resposta, ainda que cristalina como seus rios, merece ser respondida com a devida profundidade. E, nesse mergulho, emergem personagens fundamentais de uma engrenagem delicada: o poder público, os atrativos naturais e, claro, as agências de turismo da cidade.

O poder público (Prefeitura e Câmara) desempenha um papel essencial na construção e manutenção desse modelo de sucesso. A parceria com a iniciativa privada e a comunidade local garante o ordenamento turístico que sustenta Bonito há mais de 30 anos.

Sob a sua batuta, o destino implementou o controle rigoroso de visitação por meio do voucher único, a presença obrigatória de guias credenciados, recebeu investimentos em infraestrutura, promoção do destino e realiza eventos culturais que mantêm a cidade viva o ano todo.

Os atrativos, por sua vez, são os guardiões da natureza e a ponte de conexão com o visitante. Por meio de estruturas que impressionam, desde os receptivos e equipamentos, cada experiência é planejada para preservar o inusitado e revelar o inacreditável.

‌



São flutuações em rios cristalinos, trilhas com cachoeiras, visita a grutas, passeios de bote, boia cross, quadriciclos, cavalgadas, balneários, mergulhos com cilindro e até rapel. Tudo equilibrando contemplação e aventura, com opções para cada perfil de viajante.

Nessa rede, as agências de turismo ocupam um papel absolutamente estratégico. É justo dizer que, enquanto os atrativos são o cérebro, elas atuam como o coração do turismo em Bonito.

‌



Muito além de só intermediar roteiros e cuidar da logística, elas são curadoras de experiências, designers de momentos únicos e as principais garantidoras de um modelo turístico que hoje é referência mundial.

As agências de Bonito operam com base em normas ambientais rígidas e por meio de um sistema que controla a emissão de vouchers, garante preços tabelados e fiscaliza o cumprimento dos limites diários de pessoas em cada atração. O objetivo não é apenas cumprir regras, mas preservar um ecossistema frágil que só permanece vivo porque é tratado com inteligência, sensibilidade e disciplina.

‌



Contato com o cliente: papel invisível que sustenta o visível

Para o turista, tudo parece simples: um passeio reservado com hora marcada, boas orientações sobre cada serviço, um guia simpático e experiente que conduz um grupo pela trilha das cachoeiras ou durante uma flutuação.

O que poucos enxergam é a engenharia delicada por trás dessa experiência. Cada detalhe - horários, deslocamentos, número de pessoas, condições climáticas - tudo é cuidadosamente planejado em Bonito!

E é aqui que a agência assume seu papel fundamental. Com assessoria profissional, montagem de roteiros sob medida, suporte logístico e atenção constante, ela transforma essa complexidade em leveza.

É como um concierge gratuito, porque esse serviço é ofertado pelo sistema do destino, onde tudo é pensado para que o visitante se preocupe apenas com uma coisa – aproveitar a viagem!

Por que não aproveitar o auxílio de um especialista?

Com mais de 40 atrações e cerca de 90 atividades disponíveis, o destino oferece um universo de possibilidades, que sem a existência das agências especializadas nos atrativos da região, certamente levaria a muita confusão. São elas que ajudam a transformar toda essa abundância em escolha consciente.

Com conhecimento de causa, indicam os passeios que mais combinam com o perfil, o tempo, o orçamento e a disposição de cada visitante. Explicam como chegar, ajustam roteiros diante de imprevistos e acompanham toda a experiência do início ao fim.

Em Bonito a hospitalidade é estratégia, e sustentabilidade. Se, porventura, chove muito e um rio turva, prejudicando a atividade, adivinha quem remaneja todo o roteiro do visitante?

A cidade que inspira o Brasil e o mundo

Bonito é mais do que um destino premiado. É um modelo de ecoturismo em escala global. Tornou-se o primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do planeta. Ele também é o primeiro destino do Brasil capaz de medir a visitação real em cada atração.

Lá, as emissões são compensadas, as trilhas são restauradas, os resíduos são reaproveitados em muitas empresas e até o visitante é convidado a plantar árvores. Um lugar onde a responsabilidade ambiental é vivida. E ensinada.

E isso só é possível graças a um setor turístico comprometido com o coletivo. Dizer que as agências são parte importante desse modelo é pouco.

Elas são as operadoras de um sistema que tornou Bonito admirado no Brasil e no mundo. Sem elas, a engrenagem que protege o maior tesouro da cidade, o meio ambiente, simplesmente não funciona.

Em tempos em que se discute o futuro do turismo e seus impactos no planeta, Bonito é a prova viva de que é possível fazer diferente. E faz isso todos os dias, com a inteligência de seus gestores, a paixão de seus guias e o compromisso de suas agências.

Além disso, vivemos uma era em que viajantes buscam mais do que um destino: querem experiências bem organizadas, sem perrengues e com segurança. Em Bonito, tudo é formatado para transformar cada momento em algo único, seguro e inesquecível.

Bonito indo além em 2025: um destino inteligente

Bonito tem potencial para dobrar sua visitação anual sem precisar abrir mão do seu rigoroso sistema de gestão ou flexibilizar as importantes regras ambientais que fazem do destino uma referência mundial em ecoturismo.

Para 2025, a cidade já conta com uma novidade: o projeto Destino Turístico Inteligente (DTI), conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o Sebrae/MS e financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A iniciativa posiciona Bonito como um destino inovador, com uma plataforma digital desenvolvida especialmente para ajudar turistas antes mesmo de chegarem à cidade.

Nessa plataforma, o visitante poderá esclarecer diversas dúvidas por meio de inteligência artificial, garantindo respostas rápidas e práticas. Logo depois, quem desejar um atendimento ainda mais personalizado será direcionado a um concierge presencial em Bonito.

Essa combinação de tecnologia com atendimento humanizado deve melhorar significativamente a experiência dos visitantes, garantindo praticidade, agilidade e qualidade, sem jamais perder o foco na sustentabilidade e na preservação ambiental que fazem Bonito ser um destino tão especial.