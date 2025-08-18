Bourbon Street Fest celebra 20 anos com atrações internacionais e shows gratuitos Consagrado festival do Bourbon Street transforma SP em Nova Orleans entre os dias 24 e 31 de agosto, com programação especial, que... Cartão de Visita|Do R7 18/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h18 ) twitter

Consagrado festival do Bourbon Street transforma SP em Nova Orleans entre os dias 24 e 31 de agosto, com programação especial, que inclui shows de Tom Worrell, Dennis Chambers Trio, Shannon McNally e J.J. Thames, entre outros destaques

Cartão de Visita - Entretenimento

Do coração de Nova Orleans para os palcos de São Paulo. Há 20 anos, o Bourbon Street Fest estabelece uma conexão direta entre as duas cidades, verdadeiros símbolos da efervescência cultural, provando que a música transcende o tempo e as fronteiras. O que começou como uma ousada celebração dos sons e da cultura da Louisiana se transformou em um dos festivais mais queridos e longevos da cidade. Nesta época do ano, fãs de jazz, blues, soul e R&B de todo o Brasil – e também do mundo – concentram suas atenções na programação potente do festival, realizado sob a chancela do Bourbon Street Music Club, reconhecido internacionalmente como uma das melhores casas de jazz do mundo.

Criado em 2003, o Bourbon Street Fest precisou ser paralisado durante dois anos da pandemia, como os eventos culturais em geral, retornando às atividades em 2022. Por isso, todo ano é motivo para celebrar o festival – mas a 20ª edição será ainda mais especial. A estreia será no domingo, dia 24 de agosto, no Parque Villa-Lobos, com shows gratuitos e diurnos, e seguirá com programação noturna no Bourbon Street Music Club de 24 a 31 de agosto. O encerramento será em grande estilo com a aguardada festa na Rua dos Chanés, em Moema, no domingo, dia 31 de agosto, também com shows gratuitos.

Duas décadas se passaram, e a missão do Bourbon Street Fest, como festival tradicional que é, permanece ainda mais fortalecida. Com uma curadoria atenta ao que há de melhor e mais relevante no cenário atual da capital do jazz, o line-up reúne atrações nacionais e internacionais já consagradas, além de apresentar grandes talentos que merecem ser conhecidos pelo público brasileiro.

A abertura do Bourbon Street Fest – 20 Anos será no palco instalado no Parque Villa-Lobos, com entrada gratuita, no dia 24 de agosto, a partir das 13h, com o brasileiro DJ Crizz, que apresenta um set inspirado nos sons de New Orleans. Às 14h, o guitarrista Ari Teitel, criado em Detroit e radicado em Nova Orleans, faz sua primeira apresentação no festival. Cofundador da banda The Rumble, referência no estilo Mardi Gras Indian Funk, Ari traz uma fusão única de influências como R&B, funk, gospel, jazz, hip-hop, blues e rock psicodélico – um verdadeiro "gumbo" musical, típico da riqueza cultural de Nova Orleans.

Ao lado do aclamado pianista brasileiro, com carreira internacional, Luciano Leães, o virtuoso pianista norte-americano Tom Worrell, também fazendo sua estreia no Bourbon Street Fest, se apresenta às 16h, prometendo hipnotizar o público com o projeto The Piano Twins & The Oak Street Troublemakers. Este encontro único entre dois mestres do piano traz o melhor de New Orleans e do Brasil, com uma performance visceral que mistura improvisação, suingue e a essência das ruas e bares dessa cidade icônica.

Outro grande destaque do festival é a banda The Rumble, que marcou presença neste ano no New Orleans Jazz & Heritage Festival, um dos mais importantes e tradicionais festivais de música dos Estados Unidos. Indicada duas vezes ao Grammy, The Rumble sobe ao palco às 17h30 com sua formação explosiva. Composta por músicos de altíssimo nível — Aurélien Barnes (trompete/percussão), José Maize Jr. (trombone), TJ Norris (baixo), Ari Teitel (guitarra), Andriu Yanovski (teclados) e Trenton O’Neal (bateria) —, a banda entrega uma sonoridade poderosa, moldada por influências que vão do funk ao hip hop, passando por brass band, gospel, jazz e até música clássica. Mais do que um show, The Rumble oferece uma imersão na cultura de Nova Orleans, celebrando sua herança afro-americana de forma pulsante e envolvente, conectando gerações e convidando o público a dançar, cantar e sentir.

No intervalo dos shows principais, a Orleans Street Jazz Band leva à plateia seu estilo irreverente e contagiante. Inspirada nas lendárias street bands de New Orleans, um dos símbolos da cidade, a banda se destaca pela interação única com o público, fazendo de cada apresentação um evento memorável. O entrosamento do naipe de metais, com sax, trompete e trombone, deixa o público boquiaberto, enquanto o som inconfundível do banjo, do sousafone e do washboard provoca uma mistura de curiosidade e encantamento, criando uma atmosfera única de diversão e surpresa.

No Parque Villa-Lobos, a programação do dia se encerra com a apresentação do The Rumble, mas continua no Bourbon Street Music Club. Ainda no domingo, dia 24, às 19h, a abertura da noite fica por conta da Orleans Street Jazz Band, que prepara o terreno para, às 20h, o palco ser tomado pela poderosa Keeshea Pratt, diretamente do Mississippi. Com sua habilidade vocal única, que mescla alcance e vulnerabilidade, Pratt tem o dom de conquistar fãs de todas as idades, sempre mantendo a essência das raízes que formaram sua impressionante trajetória musical. Apelidada de "a rainha do blues", é uma artista que se recusa a ser limitada a um único estilo, oferecendo uma performance inesquecível que reflete sua conexão pura e genuína com sua plateia.

No palco, Pratt estará muito bem acompanhada pela Prado Brothers Band, liderada pelos irmãos Igor e Yuri Prado, reconhecidos mundialmente como uma das bandas mais influentes do cenário.

A Orleans Street Jazz Band volta a abrir os trabalhos entre os dias 26 e 29, a partir das 19h, no Bourbon Street Music Club; já no dia 30, é a vez da Torres Jazz Band.

Na terça-feira, dia 26, às 20h30, o destaque é o Dennis Chambers Trio, liderado por um dos bateristas mais respeitados do mundo. Sem formação formal, Dennis Chambers construiu uma carreira brilhante tocando com lendas como Santana, Parliament/Funkadelic, John Scofield e Brecker Brothers. Reconhecido por sua precisão rítmica, velocidade e musicalidade impressionante, Chambers é mestre do jazz-fusion, funk e música latina, oferecendo performances explosivas que combinam técnica refinada e groove contagiante. Às 22h, a banda The Rumble retorna ao festival, para encerrar a noite.

A atração da quarta-feira, dia 27, às 20h30, é o Danny Abel Hammond Quartet, que faz seu début no festival. O guitarrista Danny Abel, indicado ao Grammy com o grupo Tank and The Bangas, é um nome consolidado na cena de Nova Orleans, onde lidera projetos autorais em clubes e festivais. Com uma sonoridade que transita com naturalidade entre funk, jazz tradicional, gospel e R&B, Danny enxerga cada estilo como diferentes caminhos para um mesmo destino: a música. Sua apresentação promete uma performance dinâmica e autêntica, marcada por técnica, sensibilidade e groove.

Às 22h, o público terá chance de ver – ou rever – o projeto The Piano Twins & The Oak Street Troublemakers, encontro visceral dos pianos de Tom Worrell e Luciano Leães, reverenciando New Orleans.

Na quinta-feira, dia 28, às 20h30, a trilha da noite é conduzida pelo DJ New Orleans e em seguida uma atração surpresa que será anunciada em breve.

O line-up de sexta-feira, dia 29, traz duas atrações inéditas nesta 20ª edição do festival. Às 21h, a indicada ao Grammy Shannon McNally, que também integrou o seleto grupo de artistas do prestigiado New Orleans Jazz & Heritage Festival, mostra um repertório que abrange todo o espectro da música Americana — do folk ao country, passando pelo blues e o rock. Com sua voz elegante e sempre carregada de emoção, ela cria conexões profundas com o público. McNally também se destaca como uma guitarrista elétrica excepcional, o que torna sua performance ainda mais potente e autêntica.

Na sequência, às 23h, é a vez de Tony Hall, um dos grandes mestres do funk de Nova Orleans, assumir o palco. Multi-instrumentista e vocalista, Hall é membro fundador da aclamada banda Dumpstaphunk e coleciona colaborações com nomes como Harry Connick Jr., Emmylou Harris, Dave Matthews & Friends. Seu talento está registrado em álbuns de artistas como Bob Dylan, Edie Brickell e The Neville Brothers. Hall também foi atração do New Orleans Jazz & Heritage Festival deste ano em diferentes momentos: tocando com sua Dumpstaphunk e também ao lado de feras como George Porter Jr., do grupo Meters, Shannon McNally, Trey Anastasio e Skerik. Com uma presença de palco vibrante e um groove inconfundível, Tony Hall promete uma apresentação de tirar o fôlego no Bourbon Street Fest.

No sábado, dia 30, às 21h, o New Orleans All-Stars — grupo formado por grandes nomes da cena musical de New Orleans — recebe no palco a cantora Shannon McNally para um feat especial. Em seguida, às 23h, o grupo retorna com a presença de Ivan Neville, multi-instrumentista, cantor e compositor reconhecido como um dos maiores representantes da música de Nova Orleans. Membro da lendária família Neville, Ivan já tocou com seu tio Cyril Neville no icônico Neville Brothers, integra a renomada banda Dumpstaphunk e está atualmente em turnê pelos Estados Unidos ao lado de Trombone Shorty — uma das maiores estrelas do New Orleans Jazz & Heritage Festival e símbolo vivo da musicalidade da cidade. Seja comandando o som explosivo da banda Dumpstaphunk, seja brilhando ao lado de lendas como Keith Richards e Bonnie Raitt, Ivan traz em sua performance o espírito indomável e contagiante da cidade, com uma fusão envolvente de funk, soul e tradição.

O Bourbon Street Fest – 20 Anos chega ao seu último dia de celebração no domingo, 31, com entrada gratuita, assim como foi na abertura. A programação começa à tarde, às 15h, com DJ Lé Lucas e abrindo os trabalhos, New Orleans Experience com o maestro Marcelo Torres

Uma das gratas surpresas do 15º Bourbon Festival Paraty, em junho de 2025, a cantora americana J.J. Thames retorna ao Brasil e se apresenta às 16h30. Nascida na Motowniana Detroit, "The Hurricane", como é conhecida, traz um show poderoso que combina blues, rock e soul, mantendo a crueza do blues tradicional, mas com um tempero moderno que agrada também ao público mais pop. Inspirada por lendas como Etta James e Koko Taylor, J.J. promete uma performance intensa e cheia de alma.

Às 18h, Ivan Neville Neville e os New Orleans All-Stars retornam ao palco, desta vez com a participação especial de Shannon McNally, em um encontro que promete sintetizar a alma e a diversidade musical de Nova Orleans. E um super show de encerramento relembrando as grandes festas do festival na Rua dos Chanés.

Gastronomia

Além da música, o festival segue celebrando a cultura, a gastronomia da Louisiana, com pratos típicos da culinária cajun e créole – como o famoso Jambalaya – em versões adaptadas e o retorno de um clássico no Club, o sanduíche Muffuletta, tradicionalíssimo em New Orleans, drinks especiais com a mesma inspiração estão no cardápio do Bourbon Street.

Mantendo seu compromisso social, o festival realizará mais uma edição do projeto de formação de plateia, com atividades para jovens músicos da periferia paulistana, e receberá novamente a Favela Brass, grupo carioca inspirado nas Second Lines de New Orleans, formado por adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro que se apresentará na tarde de shows gratuitos no Parque Villa Lobos.

O Bourbon Street Fest – 20 anos conta com o patrocínio de Sadia Speciale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e Hotéis.com, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de São Paulo (PROMAC).

SERVIÇO – 24 a 31 de Agosto

Parque Villa Lobos – shows gratuitos

Data: 24 de agosto

Horário: 13h00 às 19h00

Local: Parque Villa Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001

Alto dos Pinheiros - São Paulo - SP

Classificação Indicativa: livre

Gratuito

Line UP

Dj Crizz (New Orleans Sounds)

Ari Teitel (Jazz Funk Fusion)

Tom Worrell & Luciano Leães (Piano New Orleans)

The Rumble (Funk Soul New Orleans)

Bourbon Street Music Club – 24 a 31 de Agosto

24/7 - Domingo às 20h

Keesha Pratt & Prado Brothers Band (Blues

26/7 - 3ª.f às 20h3

Danni Chambers Trio visits New Orleans (Jazz)

The Rumble (Funk Soul New Orleans)

27/7 - 4af. às 21h

Danny Abel Hammond Quartet (Jazz )

Tom Worrell & Luciano Leães (Piano New Orleans)

28/7 - 5ª.f às 21h30 - A definir

29/7 - 6ª.f. às 22h

Shannon McNally (Folk Rock)

Tony Hall (R&B Soul Funk)

30/7 - Sábado às 22h

Torres Jazz Band (Traditional Jazz)

Nola All Stars Band feat Shannon McNally (R&B Soul Funk)

Ivan Neville & Nola All Stars Band (New Orleans Funk)

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Couvert Artístico: R$ 50 a R$ 95,00 (2 shows por noite)

Vendas online: www.sympla.com.br

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 2a.f a Sábado das 10h as 18h e domingos das 12h às 16h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Informações, reservas de grupo e eventos corporativos: Telefone 5095-6100

Horário: Terça à sábado das 11:00 às 19:00h

Ponto de Reservas sem Taxa de Conveniência (presencial) : Escritório Bourbon Street Music Club Rua dos Chanés, 194 – Moema.

Horário de atendimento: Terça à sábado das 11:00 às 19:00h

O Bourbon Street Music Club e um BAR/RESTAURANTE e não uma Casa de Espetáculos, por isso, não se aplica a Lei de Meia Entrada

Encerramento

Data: 31 de agosto

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Horário: 15h às 21h

Gratuito

Line up

Dj Léo Lucas

J.J. Thames (Blues)

Ivan Neville & Nola All Stars Band feat Shannon McNally (New Orleans Funk)

A definir