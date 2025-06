Bruna Magalhães, Bruno Martini e Soldera lançam releitura de clássico de Caetano Veloso O single é um lançamento da Midas Music Cartão de Visita|Do R7 13/06/2025 - 11h56 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O single é um lançamento da Midas Music

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o single em todas as plataformas digitais

Nesta quinta-feira (12 de junho), no Dia dos Namorados, os artistas Bruna Magalhães, Bruno Martini e Soldera lançam em todas as plataformas digitais uma nova versão de “Sozinho”, um dos maiores sucessos da música brasileira, eternizado por Caetano Veloso e composto por Peninha. O lançamento é da Midas Music, com produção assinada por César Funck.

A faixa traz uma leitura contemporânea e emocional do clássico, misturando a suavidade poética e interpretativa de Bruna, as harmonias melódicas de Bruno Martini, o toque refinado da co-produção de César Funck e a força do Afro House de Soldera, criando uma obra que dialoga com corações em diferentes estágios do amor – da saudade ao reencontro, da dor à esperança.

‌



“Foi um acaso muito feliz. Eu estava no estúdio com um amigo, ele tocando violão, eu mexendo numa ideia... e ele começou a cantar ‘Sozinho’ de brincadeira. Na hora, pensei: ‘vou fazer uma versão disso!’. Mas aí veio a dúvida: quem vai cantar? Foi então que a Bruna apareceu pela gravadora, como se tivesse sido enviada pelo destino”, relembra Bruno Martini, produtor e multi-instrumentista com colaborações com nomes como Timbaland, Lady Gaga, Duran Duran, Hollow Coves e Fatboy Slim, além de fundador da Beeside Records, com mais de 1,9 bilhão de streams no Spotify.

Bruna Magalhães, que começou de forma independente e hoje soma mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify, não pensou duas vezes ao receber o convite:

‌



“Quando o Bruno me chamou, fiquei empolgadíssima. Regravar ‘Sozinho’, uma música que foi um marco na voz do Caetano, foi muito especial. É uma canção que sempre esteve comigo, desde os tempos em que eu tocava em barzinhos em Belém. Aceitar foi quase instintivo, rolou uma sintonia imediata”, conta a cantora, uma das principais vozes da nova música popular brasileira, unindo MPB, pop, folk e referências nortistas.

A entrada de Soldera deu nova dimensão ao projeto. DJ e produtor com 13 anos de carreira, presença constante no TOP 10 do Beatport em vendas de Afro House e integrante da respeitada label MoBlack Records, ele viu imediatamente o potencial da faixa:

‌



“Quando ouvi a música pela primeira vez, pensei: ‘isso aqui é um presente pra mim, preciso fazer algo com isso!’. A vibe combinava muito com o Afro House que eu produzo. O Bruno me mandou os vocais e as harmonias, e eu criei o arranjo. Faltava o refrão principal, que acabou se tornando o coração da faixa”, revela o artista, também conhecido por sua passagem como residente do lendário Anzuclub.

A reta final da produção foi marcada por entusiasmo e ansiedade:

“O Bruno é maravilhoso, mas quando ele quer algo, ele te liga umas dez vezes por dia! Ele estava decidido a tocar essa música no Tomorrowland Brasil. A versão ainda não estava completa, então fui pro estúdio, peguei o celular e gravei ali mesmo, no improviso. Se você ouvir o meu set no Tomorrowland, vai perceber duas vozes cantando ‘Sozinho’. Foi assim que rolou”, completa Soldera.

“Toquei a faixa pela primeira vez num jantar de família, antes mesmo de lançarmos. Minha mãe ouviu e disse: ‘Que voz linda dessa menina!’”, lembra Bruno Martini. “É uma música muito especial, e estamos muito curiosos para saber como o público vai receber essa nova versão.”

“Quando o Bruno e o Soldera me convidaram para participar da produção de ‘Sozinho’, foi uma ótima surpresa, pois amo MPB. Acho que essa versão traz um frescor e uma leveza no novo arranjo - e, principalmente, na voz da Bruna Magalhães”, acrescenta o produtor César Funck.

“Sozinho” será lançada nesta quinta-feira (12 de junho), em todos os aplicativos de música, pela Midas Music, como trilha sonora perfeita para corações partidos e histórias de amor que, mesmo com o tempo, continuam fazendo sentido.

Links Midas Music:

Site Oficial

Facebook

YouTube

Instagram

X (antigo Twitter)

SoundCloud