Buriti Alegre recebe a Exposição Innovar com arte, cultura e sustentabilidade Buriti Alegre (GO) sedia evento gratuito de 6 a 14 de maio com exposições, oficinas e apresentações musicais Cartão de Visita|Do R7 06/05/2025 - 19h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h26 )

Buriti Alegre (GO) sedia evento gratuito de 6 a 14 de maio com exposições, oficinas e apresentações musicais

Buriti Alegre recebe, pela primeira vez, a Exposição Innovar, um dos mais relevantes projetos culturais do país, que une arte, cultura e sustentabilidade. De 6 a 14 de maio, o Edifício Pedro II (Secretaria de Educação de Buriti Alegre) se tornará um espaço de imersão artística, proporcionando ao público uma programação diversificada e gratuita.

A cidade será palco de uma verdadeira celebração da arte e da cultura. A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura e pela Transpetro, com patrocínio do Programa Transpetro em Movimento, via Lei Rouanet, e conta com a produção do Instituto Innovar, Meireles Gestão e Eventos e Proyatê. A proposta do "Innovar" é promover o encontro entre diferentes expressões artísticas e estimular reflexões sobre identidade, memória e meio ambiente.

A exposição trará obras interativas de artistas renomados, que exploram desde a ancestralidade até a inovação por meio da arte. Entre os destaques estão os bordados de Aline Bagre, que resgatam memórias e tradições; as esculturas de Maicon Soares, criadas a partir de metais descartados; e as cerâmicas de Carlos Antônio, Valmir Neves e Tuka Pereira, que evidenciam a força da arte popular, além das telas de Ivaan Hansen, que dialogam com diferentes temáticas contemporâneas.

Além das exposições, o evento contará com apresentações do Projeto Sankofa, que combina música afro-brasileira e erudita, e uma série de atividades formativas abertas ao público, como oficinas de música e artesanato, com Valmir Neves e Kemuel Kesley, e um workshop de gestão de empreendimentos criativos com Lucas Andrade. Os participantes terão a oportunidade única de interagir diretamente com os artistas, ampliando o aprendizado e a troca de experiências.

O Innovar se organiza em três eixos principais: Cerrado: Paisagem e Identidade, Memória e Contemporaneidade e Sustentabilidade e Inovação, promovendo diálogos sobre a preservação cultural e ambiental por meio da arte.

O evento é gratuito, aberto a todas as idades e promete marcar a história cultural de Buriti Alegre com uma experiência inédita e transformadora.

Serviço

Exposição Innovar – Buriti Alegre

Data: 6 a 14 de maio de 2025

Local: Edifício Pedro II (Secretaria de Educação de Buriti Alegre) – Rua Americano do Brasil, 1 – Centro, Buriti Alegre – GO, 75660-000

Entrada: Gratuita

Mais informações e a programação completa podem ser acessadas pelo Instagram @innovar.expo ou presencialmente na Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo de Buriti Alegre – Prefeitura Municipal.