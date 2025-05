Casa Natura Musical realiza primeiro show do projeto ‘Dominguinho’ Ação faz parte do ‘esquenta junino’ da Casa, que conta com shows de Mariana Aydar & Mestrinho e da Rainha do Forró, Anastácia; e integra... Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 13h43 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h43 ) twitter

Ação faz parte do ‘esquenta junino’ da Casa, que conta com shows de Mariana Aydar & Mestrinho e da Rainha do Forró, Anastácia; e integra a extensa programação especial de São João da Natura

Nas últimas semanas o projeto ‘Dominguinho’; que reúne João Gomes, grande nome do forró, Mestrinho, um dos principais intérpretes e grande sanfoneiro da música brasileira contemporânea, integrante da banda da turnê Gil, Tempo Rei; e Jota.pê, estrela da MPB atual e vencedor de três Grammys Latinos no ano passado; ganhou as redes sociais e streamings de música com esse encontro de diversidade de gêneros musicais num projeto audiovisual. E a Casa Natura Musical tem a honra de realizar a primeira apresentação ao vivo dessa união no dia 26 de maio às 21h. O show também marca a abertura da turnê ‘Dominguinho’ e os ingressos estarão disponíveis em breve pelo Sympla.

O show é uma iniciativa da Natura e faz parte do ‘esquenta de São João’ na Casa Natura Musical, que já conta com as anunciadas atrações Mariana Aydar & Mestrinho, em 22 de maio; e da Rainha do Forró Anastácia, em 30 de maio, com a participação da cantora Amelinha. A apresentação também é uma das ações em comemoração aos 20 anos do Natura Musical, uma das maiores plataformas de incentivo à cultura no Brasil, que investe na pluralidade da música brasileira e promove conexões e experiências inesquecíveis; e de uma extensa programação que a Natura revelará em breve em celebração ao período de São João.

“O São João é uma das maiores expressões da nossa cultura. Neste ano em que celebramos os 20 anos de Natura Musical, queremos ampliar ainda mais essa vivência — levando a força das tradições juninas para além do Nordeste, conectando diferentes Brasis de Norte a Sul. A Casa Natura Musical, um espaço cultural essencial para a marca, também faz parte dessa celebração, com uma programação junina especial que valoriza a riqueza e a pluralidade das nossas festas populares”, destaca Julia Ceschin, head da marca Natura e marketing estratégico no Brasil.

O encontro nasce da vontade de transformar a energia celebrativa de domingo em uma trilha sonora que reúne vários gêneros musicais com uma atmosfera de leveza. Toda a ambientação da gravação realizada no Sítio Histórico de Olinda, explorando o potencial artístico de cada um dos músicos. O álbum conta com 12 faixas que inclui uma releitura de ‘Pontes Indestrutíveis’, de Charlie Brown Jr., e a canção inédita ‘Flor’, de Mestrinho. Com poucos dias de lançamento, os vídeos já alcançam mais de 5 milhões de visualizações no YouTube e o álbum ultrapassa os 15 milhões de streamings no Spotify. No total o projeto chega aos 20 milhões de plays e 8 músicas no top viral Brasil nas plataformas digitais

SERVIÇO

João Gomes, Mestrinho e Jota.pê | Dominguinho

Data: 26.05 – segunda-feira

Abertura da Casa: 19h30

Classificação: 18 anos

Ingressos em breve pelo Sympla.

CASA NATURA MUSICAL

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

(a 300 metros da estação de metrô Faria Lima da linha 4 - Amarela)

www.casanaturamusical.com.br

Sobre a Casa Natura Musical

A Casa Natura Musical nasceu em 2017 como um equipamento cultural que fomenta experiências, encontros e bem estar por meio da música. Sua programação busca fomentar a renovação de cenas apoiando artistas independentes e preserva a memória da música brasileira junto a artistas consagrados. O espaço é inclusivo, sustentável e tem forte atuação também em seus canais de comunicação. De fácil acesso, localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a 300 metros da estação Faria Lima do metrô, e com ingressos a preços acessíveis.