Despedida do jogador Gerson, do Flamengo, tem funk e emoção com performance de DJ Zullu

O jogador se emocionou ao ouvir seu nome citado em música cantada por Zullu e foi às lágrimas, comovendo os presentes, entre eles diversos colegas de time

O clima era de comemoração, mas a emoção tomou conta da despedida de Gerson, jogador do Flamengo, no último sábado (6), na Barra da Tijuca. Um dos momentos mais marcantes da festa aconteceu quando DJ Zullu subiu ao palco e cantou ao vivo o refrão de “Coringa”, faixa lançada em parceria com o também funkeiro BR da Tijuca. O jogador se emocionou ao ouvir seu nome citado no trecho cantado por Zullu e foi às lágrimas, comovendo os presentes, entre eles diversos colegas de time.

A música, lançada em abril deste ano, tem assinatura de BR da Tijuca e conta com a participação de DJ Zullu. Com batida envolvente e letra afiada, “Coringa” traz um refrão que cita Gerson diretamente, e foi exatamente esse momento, interpretado por Zullu ao vivo, que tocou o coração do volante.

“Ver o Gerson, um cara que representou tanto a camisa do Flamengo, se emocionar com o nosso som foi muito especial”, comenta DJ Zullu, que acompanha o Flamengo dentro e fora de campo. “Essa música nasceu de uma resenha minha com o BR da Tijuca para exaltar a torcida e cantar na festa de despedida do Gerson foi muito especial e confirmou que futebol e funk falam a mesma língua.”

A relação de Zullu com o elenco do Flamengo não é de hoje: “Tenho amigos no clube há anos. Já toquei em festas de título, aniversários e momentos únicos. Estar presente nessa despedida foi mais um capítulo dessa amizade com o time e com a torcida.”

Além de Gerson, nomes como Arrascaeta, Wesley França, Léo Pereira, Allan e Lorran prestigiaram a comemoração, a última antes de o meio-campista embarcar rumo ao Zenit, da Rússia.

“Coringa”, de BR da Tijuca com participação de DJ Zullu, está disponível em todas as plataformas digitais.

Sobre DJ Zullu:

DJ ZULLU é um DJ, produtor, compositor e MC carioca, autor do hit “Eu Não Vou Embora” feat. Anitta e MC G15. O jovem prodígio caiu nas graças do público e de famosos como os jogadores Vinícius Jr. e Lucas Paquetá, e atingiu a média de 30 a 40 shows por mês. Em 2018, DJ Zullu chegou ao palco do Rock In Rio Lisboa a convite de Anitta, e foi no ano seguinte que se lançou com as produções autorais. Em um ritmo intenso de lançamentos, Zullu já coleciona milhões de visualizações e streams, e emplacou parcerias com grandes nomes como L7NNON, KHEA, Barlito, Kevin O Chris, Mc Don Juan, Mc Hariel, Js o Mão de Ouro, Mc Jacaré, Mc Rebecca, Márcia Fellipe e Flay.