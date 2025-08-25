Eagle-Eye Cherry lança novo single “Chasing Down A Dream”, antecipando novo álbum Álbum "Become a Light" será lançado no dia 26 de Setembro Cartão de Visita|Do R7 25/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Álbum "Become a Light" será lançado no dia 26 de Setembro

Pressphoto artist Eagle Eye Cherry, photo by Fredrik Etoall Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

Eagle-Eye Cherry retorna às suas raízes de rock e pós-punk no aguardado álbum Become A Light, com lançamento previsto para 26 de setembro. O novo single, “Chasing Down A Dream”, já disponível, traduz perfeitamente esse espírito. “Eu queria que o disco soasse como uma banda tocando junta de verdade”, explica Eagle-Eye.

A faixa foi co-escrita e produzida por Jamie Hartman (Kylie Minogue, Rag’n’Bone Man, Kygo), um dos compositores e produtores mais requisitados da atualidade, que contribuiu em grande parte do novo álbum.

‌



Criado em Nova York, Eagle-Eye cresceu cercado por hip hop, reggae e música mundial, e mais tarde foi atraído pelo rock, inspirado por artistas como The Clash, Talking Heads e, posteriormente, Tom Petty e Nirvana. Essas influências ressurgem com força em Become A Light, seu sétimo álbum de estúdio.

O single é a segunda amostra do novo álbum de estúdio, seguindo o single “Hate to Love”, lançado em junho. Neste trabalho, Eagle-Eye revisita suas raízes no pós-punk de Nova York, sem perder a essência de seu som orgânico característico. Os fãs podem esperar uma turnê em clubes pela Europa ainda este ano, e também há planos para uma turnê pela América Latina no início de 2026.