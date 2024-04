Estrelado por Bruno Ahmed e Mariana Lewis, curta-metragem "Ivanov", é indicado em festival do Peru Produção foi gravada em dezembro de 2023, em São Conrado, no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

Produção foi gravada em dezembro de 2023, em São Conrado, no Rio de Janeiro

Cartão de Visita - Entretenimento Cartão de Visita - Entretenimento (Cartão de Visita - Entretenimento)

Créditos: Quentin Lewis

Gravada em dezembro de 2023, "Ivanov" é o próximo curta-metragem da produtora de audiovisual independente Canal Demais e traz protagonismo de Bruno Ahmed e Mariana Lewis. O projeto, que ainda não tem previsão para ser lançado, acaba de estrear no circuito de festivais internacionais, sendo um dos selecionados para o Cusco WebFest, premiação do Peru.

O Cusco WebFest é o primeiro festival internacional das Cordilheiras Andinas que dá voz aos criadores de conteúdo digital nacionais e internacionais. Eles divulgaram nos últimos dias os projetos que integram a seleção de 2024. Em breve serão divulgadas para quais categorias cada produção está indicada.

O novo projeto do Canal Demais é baseado na peça “Ivanov” de Anton Chekhov. A obra é uma das primeiras peças que Chekhov escreveu e apesar disto, o trabalho revela conceitos e tendências que fazem de Chekhov, o dramaturgo mais importante do século 19.

“Ivanov” fala sobre a vida de um homem que sofre de depressão clínica antes que essa doença tivesse nome ou reconhecimento. O sofrimento dele e das pessoas com ele se relaciona são assuntos que são absolutamente relevantes no século 21. Acredita-se que 30% dos adultos sofrem de algum tipo de depressão e que 90% dessas pessoas não reconhecem essa condição.

Mariana Lewis, que dá vida à personagem Sacha, celebra a conquista: "Gravamos 'Ivanov', de Anton Chekhov, em dezembro durante três dias intensos de set. Mas, ficamos muito felizes com o resultado e foi super gostoso de estar com todo o elenco e equipe. Estamos muito felizes de começar o ano com essa seleção no Cusco WebFest, um festival tão importante e que sempre apoia muito o nosso trabalho. Estamos gratos demais e ansiosos para ver em que estamos indicados", ela afirma.

“Ivanov” foi filmado em São Conrado, no Rio de Janeiro, e além do protagonismo de Mariana e Bruno, também conta com Ana Cecília Mamede, Aline Azevedo e Alex Teix no elenco.

Redes sociais:

Instagram: @canal__demais, @_mari_lewis

YouTube: Canal Demais